Жителей Ласнамяэ приглашают принять участие в месячнике благоустройства

В этом году мероприятия в рамках месячника благоустройства будут проходить с 7 апреля по 13 мая. Первая общегородская толока пройдет 7 апреля в парке Паэ и в ней примут участие все руководители города и старейшины районов.

В Ласнамяэ пройдет много акций и мероприятий, главная задача которых — сделать район еще более чистым, опрятным и комфортным. Пройдут многочисленные общественные толоки, в апреле в Ласнамяэ пройдет рейд по сбору опасных отходов и отслужившей бытовой техники — старых аккумуляторов, автомобильных покрышек, химически опасных отходов, а также крупногабаритной и прочей техники.

В ходе месячника благоустройства в порядок будут приведены улицы, парки, придомовые территории, очищены от крошки дороги и тротуары, газоны от листьев и мусора, закрашены граффити, приведен в порядок парковый инвентарь, убраны лесные массивы от бытового и строительного мусора. Будут установлены скамейки на Линдакиви пуйестеэ и приведены в порядок домики для гриля возле реки Пирита, которые пострадали от вандалов.

Организовать или присоединится к толокам можно на домашней странице кампании ”Сделаем”. Управа Ласнамяэ готова по мере возможности поддержать мероприятия по уборке.

Больше информации о месячнике благоустройства можно узнать здесь.

В рамках толок месячника благоустройства прошлого года в Ласнамяэ было собрано и вывезено 118 тонн мусора и 10,6 тонн старых покрышек.

”Призываю не оставаться в стороне от мероприятий по уборке района, которые в этом году стартуют раньше обычного — 7 апреля. Первая общегородская толока пройдет в парке Паэ и в ней примут участие все руководители города и мои коллеги старейшины из других районов. А вы можете критическим взглядом посмотреть на окрестности своего дома, и присоединится к месячнику благоустройства на своей территории”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.