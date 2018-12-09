Жителей Кадриорга ждут на общественную дискуссию

”В Кадриорге на углу улиц Койдула и Фельманни находится принадлежащая городу зеленая зона, которая уже несколько лет задействуется во время ”Фестиваля литературной улицы”, но большую часть года не используется. Поэтому мы предложили Таллиннскому литературному центру и обществу Кадриорга обсудить вместе с местными жителями, как можно было бы использовать эту зеленую зону. На основании обратной связи мы приведем ее в порядок и наполним новым смыслом”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Общественная дискуссия состоится 11 декабря в 15.30 в Музее Таммсааре (Койдула 12а).

По мнению руководителя Таллиннского литературного центра Маарьи Вайно, данная зеленая зона могла бы сделать Кадриорг еще более привлекательным.

”Литературный центр хотел бы, чтобы на территории зеленой зоны постоянно были отсылки к литературе, что позволило бы литературной улице Кадриорга, улице Койдула, сохранять свою идентичность круглогодично. Мы также хотим поставить на углу табличку о том, что здесь начинается Таллиннская литературная улица. Самой зеленой зоне также можно придумать оформление, которое было бы связано с литературой”, — отметила Вайно.

На обсуждение приглашаются все жители Кадриорга. После него в зеленой зоне на улице Койдула будут зажжены рождественские огни.