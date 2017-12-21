Житель социального дома жалуется на постоянный террор и соседей-алкоголиков

Потерявшим здоровье людям приходится жить в одном доме вместе с алкоголиками-ассоциалами, пишет Eesti Päevaleht.

”Здесь очень тяжело жить”, — говорит 60-летний Игорь Торшин. Проблемы со здоровьем привели его в столичный социальный дом на Акадеэмия теэ, 34. Мужчина полагает, что обнародование его истории может сослужить для него злую службу и оставить без жилья, но молчать он больше не может.

По словам Торшина, от царящего в доме террора страдают и другие жильцы, которые просто не осмеливаются заявлять об этом вслух. ”Руководство игнорирует просьбы этих 10% порядочных людей, проживающих в доме”, — утверждает мужчина.

"Каждый вечер пьянки"

”Когда у меня начались проблемы со здоровьем, я встал в районной управе Пыхья-Таллинна в очередь на жилье, и через два года получил, наконец, койкоместо в этом общежитии”, — рассказывает он. В каждой комнате проживает два-три человека. Стоимость места 60 евро. Кухни и ванные комнаты — в общем пользовании. ”Когда я ждал своей очереди, то мне постоянно говорили о жестких правилах, о том, что здесь нельзя пить и курить, находиться в состоянии алкогольного опьянения. То же самое с наркотиками. Все заключающие договор об аренде должны подписаться под этими правилами”.

Поскольку сам Торшин не курит и не пьет, его такое положение дел лишь радовало. Однако, за заселением последовало разочарование. ”Я с удивлением обнаружил, что все эти запреты декларативны и фальшивы. Тут царил полный беспорядок. Большинство людей пили и курили. Бандитские порядки. Каждый вечер пьянки. Если я отказываюсь проводить с ними время, то меня притесняют и издеваются надо мной”, — сетует мужчина.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, с июля этого года в дом по адресу Академия теэ, 34 поступило 30 вызовов. ”О основном, причиной вызовов были пьяные личности, кражи, семейное насилие, драки, избиения, нарушение ночного спокойствия”, — сообщила она.

Среди жителей дома есть и психически неуравновешенные и люди с психическими отклонениями. ”Однажды один пьяный наркоман с нарушениями психики устроил на кухне дебош. Мы позвали ассистента (работник социального дома — прим.ред.), но он не пришел. Мне самому пришлось идти и усмирять дебошира”, — рассказывает Торшин. Дело закончилось дракой, нанесением Торишну серьезных травм и вызовом полиции и скорой. Молодой человек продолжил проживать в доме.

О проверках известно заранее

”Иногда в общежитие приходит комиссия, но об этом известно заранее. Тогда они меняют на столах клеенки. Уборщица все тщательно моет. Обход происходит днем, хотя намного эффективнее было бы сделать это вечером пятницы-субботы-воскресенья. На время обхода арендаторы на всякий случай разбегаются. Понятно, что такой мнимый поверхностный контроль ситуации не изменит”, — говорит Торшин.

Мужчина неоднократно обращался к руководству, но это привело лишь к тому, что нарушители порядка окрестили его стукачом. Ухудшилось, по его словам, и отношение со стороны некоторых работников.

Директор столичного центра по социальной работе Керсти Пылдемаа признает, что в общежитиях неизбежно случаются инциденты, но отмечает, что с Торшиным не все так просто. ”Он очень противоречивый человек”, — говорит она. По ее словам, Торшин обманывает и сам провоцировал эти драки.

”Нашей целью является помочь людям уйти их этих центров и стать самостоятельными. Эти дома задуманы все же как временное решение, — говорит Пылдемаа. — Общежитие — сложная форма сосуществования. Поэтому, действительно, надо немного потерпеть. Приватности мало. Но мы ведь должны заниматься и алкоголиками тоже. Где же нам еще их размещать?”

Алкоголики — тоже люди

По ее словам, на употребляющих алкоголь жильцов составляются протоколы, и, когда их становится много, то договор об аренде расторгается. По истечению времени, однако, этим людям предоставляется возможность вернуться.

Проблемы с психикой у некоторых клиентов Пылдемаа тоже признает, но отмечает, что другого решения для этих людей все равно нет. ”Безусловно, для людей с психическими нарушениями и проблемами с алкоголем необходимы отдельные подразделения. Но мы не можем их создать, это может сделать мэрия”, — говорит женщина. Обвинения в том, что сами работники боятся дебоширов, она опровергает, поскольку в доме имеются кнопки тревоги. Также, по ее словам, находящийся на первом этаже ассистент не должен лететь на место по первому зову, поскольку наблюдает за ситуацией по камерам.

На данный момент размещения в Таллинне ожидает более 600 человек. Направления выдаются районными управами, а решение принимает специальная комиссия. ”Мы тоже считаем, что должно быть доступно больше недорогих муниципальных квартир”, — резюмирует Пылдемаа.