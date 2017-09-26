Житель Муствеэ, на лечение которого народ собрал 160 тысяч евро, выздоровел

Лечение, которое Больничная касса посчитала чрезмерно затратным, было произведено за счет пожертвований и спасло жизнь Алара: ”признаки болезни отсутствуют”.

Жизнь проживающего в Муствеэ Алара Туппа спасло лекарство, стоящее 160 тысяч евро, которые Больничная касса отказалась обеспечить. Необходимые средства были собраны фондом ”Подаренная жизнь” (Kingitud elu) благодаря пожертвованиям.

”Согласна потратить сколько угодно миллионов (если бы эти деньги у меня были), чтобы мой близкий человек смог выздороветь. Но, к сожалению, все ресурсы нашей семьи исчерпаны”, — писала два года назад Хелен Маасинг, дочь Алара Туппа. Тогда она начала казавшуюся невозможной миссию ”собрать 160 тысяч евро”, чтобы оплатить лечение страдавшего меланомой (злокачественная опухоль) Алара.

На помощь пришел фонд, поддерживающий лечение от рака, ”Подаренная жизнь”, и при помощи добрых людей необходимая сумма была собрана.

Вчера фонд ”Подаренная жизнь” сообщил отличную новость — лечение Алара прошло успешно.

”Помните отца семейства из Муствеэ Алара Туппа, в чье лечение от меланомы мы вложили весной 2015 года более 100 тысяч евро? Фонд был тогда еще очень молодым, денег было мало, но мы очень сильно хотели помочь Алару, лечение которого было признано государством непомерно дорогостоящим, — говорится на странице фонда в Facebook. — К счастью, добрых жертвователей было очень много. И сегодня мы можем всему этому только порадоваться, так как Алар в очередной раз сдал анализы и они показали, что признаки болезни отсутствуют. Мужчина живет полноценно — работает, любит жену, заботится о дочке, радуется жизни”.

Об Аларе Eesti Päevaleht писал в 2015 году, когда сбор пожертвований только начался. Тогда Алар говорил, что потерял надежду, когда услышал о лекарстве, которое может его вылечить, но найти деньги на которое просто нереально.

Дочка Алара, Хелен, была тогда гораздо более оптимистична.

”Я все равно верила! Отец пришел от врача домой, пошел к маме и сообщил, что лекарство стоит 160 тысяч евро. Я сказала сразу, что сделаю все что угодно, чтобы раздобыть эти деньги. Была готова пойти на телевидение и просить о них. Мы достанем эти деньги!” — не сомневалась Хелен.