Житель Кристийне негодует: передвигаться на автобусе совершенно невозможно!

”Я живу в Кристийне и в последнее время передвигаться на автобусе совершенно невозможно. Я живу возле остановки, где удобнее всего пользоваться автобусом номер 23. Но целую неделю автобусы номер 23 в направлении Кадака-Автовокзал приходят с опозданием”, — написал в редакцию возмущенный читатель, отметив, что задержи составляют не несколько минут, а целых десять.

По словам пресс-секретаря Tallinna Linnatranspordi AS Урмаса Тооминга, они в курсе ситуации и эта проблема наблюдается уже долгое время. ”Проблема заключается в том, что если автобус линии 23 едет от Кадака в сторону автовокзала, то перед железнодорожным переездом Нымме он должен повернуть налево. Если же шлагбаумы опущены, то выстраивается длинная очередь из машин, и автобус вынужден стоять там наравне с остальными. После поднятия шлагбаума автобусу вновь приходится ждать, чтобы пропустить едущие прямо автомобили. Та же ситуация у железнодорожного переезда в Тонди”, — объясняет Тооминг и добавляет, что опаздывают все же не все автобусы линии и не всегда.