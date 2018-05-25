Житель дома попечения в Поотси: убийству 87-летней женщины в соседней комнате предшествовала многочасовая ссора

В ночь на четверг в доме попечения, расположенном в деревне Поотси, что в Пярнумаа, 84-летняя женщина ударила несколько раз по голове клюкой 84-летнюю соседку по комнате, после чего та скончалась. Нападавшая помещена в Пярнускую больницу — находится под контролем психиатров. Работники дома попечения напуганы произошедшим, а обитатели социального учреждения отреагировали гораздо спокойнее, чем можно было предположить.

Проживающий по соседству с комнатой, в которой была убита женщина Вяйно сказал Delfi, что ночью слышал ссору.

”Стены в доме тонкие, и громкие голоса хорошо слышны, — сказал он. — Я стал готовиться ко сну около 11 и слышал ругань в соседней комнате. Проснулся около двух — ссора еще продолжалась”.

Избившая в итоге палкой соседку женщина перед тем кричала на нее: ”Я тебе еще покажу!”

Ранее женщины ссорились между собой, но не часто.

”Иногда у человека просто плохое настроение, и тогда возникают такие ситуации. Но обычно же до такого не доходит”, — сказал Вяйно.

В отличии от жителей дома попечения его работники гораздо тяжелее переживают произошедшее.