25.05.2018, 21:47

Житель дома попечения в Поотси: убийству 87-летней женщины в соседней комнате предшествовала многочасовая ссора

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rus.delfi.ee
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Житель дома попечения в Поотси: убийству 87-летней женщины в соседней комнате предшествовала многочасовая ссора
Foto: Eiliki Pukk

В ночь на четверг в доме попечения, расположенном в деревне Поотси, что в Пярнумаа, 84-летняя женщина ударила несколько раз по голове клюкой 84-летнюю соседку по комнате, после чего та скончалась. Нападавшая помещена в Пярнускую больницу — находится под контролем психиатров. Работники дома попечения напуганы произошедшим, а обитатели социального учреждения отреагировали гораздо спокойнее, чем можно было предположить.

Проживающий по соседству с комнатой, в которой была убита женщина Вяйно сказал Delfi, что ночью слышал ссору.

”Стены в доме тонкие, и громкие голоса хорошо слышны, — сказал он. — Я стал готовиться ко сну около 11 и слышал ругань в соседней комнате. Проснулся около двух — ссора еще продолжалась”.

Избившая в итоге палкой соседку женщина перед тем кричала на нее: ”Я тебе еще покажу!”
Ранее женщины ссорились между собой, но не часто.
”Иногда у человека просто плохое настроение, и тогда возникают такие ситуации. Но обычно же до такого не доходит”, — сказал Вяйно.

В отличии от жителей дома попечения его работники гораздо тяжелее переживают произошедшее.

”Никому из нас не легко. Мы все этим обеспокоены. Сегодня вечером состоится кризисное собрание, в котором будет участвовать и психолог”, — сказал Delfi одна из работниц дома попечения. По ее словам, сейчас совершенно непонятно, что стало причиной роковой ссоры.

Убитую пожилую женщину характеризуют как очень спокойного и доброжелательного человека.

”Когда заходила к ней, она приветствовала: ”здравствуй, золотце” или ”здравствуй, дорогая”, — сказала сотрудница. — Это была очень милая пожилая женщина”.

О нападавшей говорят как о женщине, относящейся во всем с высокомерием.

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