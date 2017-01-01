Большинство из нас еще помнит, как встречали миллениум. А тут уже и 2017 на пороге. С какими чувствами нам смотреть в будущее? Delfi подготовил для вас подборку из последних статей, опубликованных на нашем портале, чтобы вы могли строить планы и объективно смотреть в будущее, которое, по большей части, обещает быть светлым.

Пенсии, пособия, алименты и не только

Какие льготы и выплаты ждут жителей Эстонии в 2017 году. Подробно читайте здесь.

Подорожает слабый алкоголь

По словам руководителя Эстонского союза пивной промышленности, дополнительный, десятипроцентный рост, вступающий в силу в начале 2017 года, означает очередной удар по всему пивному рынку Эстонии, что еще сильнее активизирует приграничную торговлю с Латвией. Но станет ли эстоноземелец меньше пить?

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Инаугурация нового президента США

Дональд Трамп был избран президентом США на состоявшихся 8 ноября 2016 выборах. Инаугурация нового главы государства пройдет 20 января 2017 года.

Пафос получит звание европейской культурной столицы

В 2017 году город Пафос получит звание европейской культурной столицы. Кто бы мог подумать, что этой чести будет удостоен обыкновенный курорт на западе Кипра с его бесконечными бетонными отелями, китайскими и индийскими забегаловками, пивнушками, банальными сувенирными лавками, игровыми автоматами и всеми прочими атрибутами массового туризма в стиле семидесятых! Это решение удивило до глубины души даже некоторых местных жителей.

Продолжение следует...

Прогноз: в 2017 году экономика Эстонии и ЕС продолжит расти

В следующем году Еврокомиссия прогнозирует Эстонии 2,3% рост Экономики, но увеличится и инфляция. Уровень безработицы в ближайшие годы должен оставаться низким. Согласно прогнозу, в следующем году в еврозоне экономика вырастет в среднем на 1,5%, а во всем Евросоюзе — на 1,6%.

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Новые рабочие места в банковской сфере

Шведский союз банков отреагировал резкой критикой на обнародованный недавно правительственный план по изменению налогообложения банков и сообщил, что в результате изменений будет упразднено 7000 рабочих мест, большая часть из которых ”осядет” в странах Балтии. В 2017-2018 гг планируется вывести за рубеж еще 200 рабочих мест.

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Создание государственного алиментного фонда

С 1 января 2017 года вступит в силу закон, по которому государство будет оплачивать из алиментного фонда по 100 евро на одного ребенка в месяц в том случае, если судебный исполнитель не сумеет взыскать алименты с родителя-должника.

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НАТО разместит дополнительные батальоны в Прибалтике

На фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих НАТО будут приведены в более высокую боеготовность. 18 сентября 2016 стали известны сроки размещения в прибалтийских странах и Польше четырех дополнительных батальонов НАТО. Эти части будут развернуты в мае 2017 года.

Брекситу — быть?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила европейских лидеров, что процедура "брексита" будет запущена до марта 2017 года, как и планировалось.

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Отреставрируют Гроб Господень

Работы по реставрации Гроба Господня планируется завершить к весне 2017 года. Археологи отмечают, что предстоящие исследования позволят узнать, из чего состояла оригинальная поверхность камня, на котором, по преданию, три дня покоилось тело Иисуса Христа.

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На шоссе Таллинн — Пярну появятся полосы обгона

Компания Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор о строительстве участка Ээсмяэ-Кохату на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Речь идет об одном из первых дорожных отрезков в Эстонии, которые построены по принципу ”2 полосы движения + 1 полоса обгона”. Стоимость работ составляет 11,2 млн евро без НСО.

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Завершится ремонт рынка у Балтийского вокзала в Таллинне



Стоимость проекта рынка у Балтийского вокзала составляет 24 миллиона евро. Общая площадь рынка составит 20 000 квадратных метров, из них 13 600 метров отводится под торговые площади. Новый рынок будет готов в мае 2017 года.

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Молодежи упростят трудоустройство



Правительство одобрило Законопроект о внесении изменений в Закон о трудовом договоре, благодаря чему улучшаться возможности молодых людей устроиться на работу и приобрести трудовые навыки. При этом, будут учтены принципы защиты детей и необходимость получения образования, сообщает Министерство социальных дел.

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Обращаться в суд можно будет и на русском языке

15 декабря в Рийгикогу был принят ряд законов, и кроме всего прочего, третье чтение прошли поправки к Закону о государственной правовой помощи, прошедшие третье чтение. Заявления в суд теперь можно будет подавать не только на эстонском языке.

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Возможно, отменят визовый режим между ЕС, Украиной и Грузией

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Евросоюза Димитрис Аврамопулос заявил о возможном принятии решения по отмене визового режима с Украиной и Грузией весной 2017 года.

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Будут восстановлены компенсации на лечение зубов

71 голосом ”за” (7 воздержались) Рийгикогу принял закон, согласно которому с 1 июля следующего года для совершеннолетних будут восстановлены компенсации на лечение зубов в размере до 30 евро в год.

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