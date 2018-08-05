05.08.2018, 10:31

Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

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ISS: всему виной жара
Вера Степанова
Вера Степанова
EST 4
Tulekahju
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.

”У Таллиннской гимназии Ярвеотса весь прошлый год орала охранная сирена по ночам. Этот год орет целую ночь пожарная сирена на весь район. Сегодня, 30 июля, после 1:00 и ночь назад. Пожарные приезжают и спустя 10 минут уезжают. А сирена все орет. Ее отключает ISS — обслуживающая компания, — которая далеко не сразу приезжает. МуПо простым жителям отвечает, что городские учреждения они не штрафуют. Хотя тут явное нарушение ночной тишины, частника уже давно оштрафовали бы. Директор Сирет Паасмяэ непрошибаема. Ее ночью она не будит, и ей все равно. Сейчас 30 июля, 2:25, и она все еще орет”, — рассказал читатель в присланном в редакцию в ночь на понедельник письме.

За сигнализацию отвечает ISS и сама школа

По словам заместителя руководителя отдела делопроизводства и региональной работы Таллиннского департамента муниципальной полиции Тоомаса Ребане, к ним не поступало письменных заявлений или жалоб относительно работы охранной или пожарной сирены гимназии Ярвеотса в ночное время. Если соответствует действительности, что сигнализация срабатывает в ночное время и это происходит часто, он посоветовал попросить объяснений, прежде всего, в гимназии Ярвеотса. Кроме того, Ребане подчеркнул, что если речь идет о срабатывании пожарной сигнализации, то относительно частоты сигналов тревоги можно получить информацию в Центре тревоги, а охранными сигнализациями управляет ISS Eesti AS. ”Мы можем только предположить, что причиной включения сигнала тревоги является чрезвычайно жаркая погода, которая приводит в действие пожарную сигнализацию”, — сказал он.

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”Если охранные системы или сигнализации неисправны, и по этому поводу ничего не предпринимают, в таком случае речь идет о бездействии и есть причина взвесить проведение производства о проступке на основании статьи 262 Закона об охране правопорядка. Если же самопроизвольному включению сигналов тревоги есть разумное объяснение — например, жаркая погода, — нет причин говорить о том, чтобы кого-то штрафовать”, — пояснил представитель МуПо.

Пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент также указал, что речь идет об автоматическом оповещении о пожаре, которым оперирует ISS, и было бы разумно спросить относительно технических проблем и возможных решений у них, а также у осуществляющего надзор Спасательного департамента.

”Несомненно, в исправности своей системы прежде всего должен быть заинтересован владелец использующего устройство здания. То есть и у школы стоило бы спросить, что они сделали или планируют сделать”, — отметил Леэсмент и добавил, что сейчас работник Центра тревоги нашел в базе данных один случай срабатывания сигнализации в гимназии Ярвеотса.

Сигнализация срабатывает из-за жары

Представитель ISS Eesti AS Ивар Маймъярв принес извинения, что такой инцидент неоднократно имел место. По его словам, данную ситуацию, когда в ночное время срабатывает автоматическая система пожарной сигнализации, очень трудно предотвратить. Система обслуживается регулярно, и она исправна.

”В прошлом и в этом году ложные сигналы тревоги в системе возникали под влиянием очень высокой температуры воздуха, когда находящиеся в здании датчики температуры получают ложный сигнал — изменение температуры в помещениях. Солнце, которое светит весь день, очень сильно нагревает помещения здания, и поэтому какой-нибудь датчик системы может дать ложный сигнал, что в свою очередь вызывает сигнал тревоги. В случае сигнала тревоги также включается наружная сирена здания”, — описал Маймъярв.

Он заверил, что чтобы избежать дальнейшей работы сирен и беспокойства соседей в ночное время, фирма выключила наружную сирену здания. В здании сирена срабатывает, но снаружи она не слышна. Система автоматически соединена с Центром тревоги, и поэтому Спасательный департамент будет выезжать и в дальнейшем, если по какой-то причине возникнет пожарная тревога.

”На будущее мы увеличили скорость реагирования в случае сигнала тревоги, чтобы мы могли максимально быстро попасть в здание и проверить систему и восстановить исходную ситуацию. Также мы занимаемся решениями, как избежать возникновения ложных сигналов тревоги”, — сообщил представитель ISS Eesti AS.

В заключение он попросил передать сообщившему о проблеме читателю извинения от лица фирмы и информацию, что сейчас наружные сирены здания в случае сигнала тревоги не включатся и поэтому ночной покой не будет нарушен. Если возникнут дополнительные вопросы, то можно обратиться по телефону 6618000 или по электронному адресу info@ee.issworld.com.

Причиной могут быть и неполадки в системе

По словам советника по коммуникации Спасательного департамента Ивери Марукашвили, когда срабатывает автоматическая пожарная сигнализация и вызов не отменяется, то на место происшествия выезжает спасательная команда. Если по внешним признакам возгорания не обнаружено, то спасатели связываются с контактным лицом объекта. Пока спасатели связываются с контактным лицом объекта и ждут его приезда, сигнализация остается работать. После приезда контактного лица спасатели осматривают объект, и если возгорание не обнаружено, то уезжают.

При наличии трех ошибочных вызовов за один месяц Спасательный департамент высылает уведомление владельцу объекта. Причины ошибочных вызовов, в первую очередь, неполадки в системе, а также строительная пыль. Поэтому очень важно проводить регулярное — раз в квартал — техническое обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций, а раз в год делать основательное обслуживание.

Delfi также обратился за комментарием в Таллиннскую гимназию Ярвеотса, но к моменту публикации статьи ответа не последовало. Комментарий будет опубликован, как только он поступит.

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