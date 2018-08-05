Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

По словам заместителя руководителя отдела делопроизводства и региональной работы Таллиннского департамента муниципальной полиции Тоомаса Ребане, к ним не поступало письменных заявлений или жалоб относительно работы охранной или пожарной сирены гимназии Ярвеотса в ночное время. Если соответствует действительности, что сигнализация срабатывает в ночное время и это происходит часто, он посоветовал попросить объяснений, прежде всего, в гимназии Ярвеотса. Кроме того, Ребане подчеркнул, что если речь идет о срабатывании пожарной сигнализации, то относительно частоты сигналов тревоги можно получить информацию в Центре тревоги, а охранными сигнализациями управляет ISS Eesti AS. ”Мы можем только предположить, что причиной включения сигнала тревоги является чрезвычайно жаркая погода, которая приводит в действие пожарную сигнализацию”, — сказал он.

”Если охранные системы или сигнализации неисправны, и по этому поводу ничего не предпринимают, в таком случае речь идет о бездействии и есть причина взвесить проведение производства о проступке на основании статьи 262 Закона об охране правопорядка. Если же самопроизвольному включению сигналов тревоги есть разумное объяснение — например, жаркая погода, — нет причин говорить о том, чтобы кого-то штрафовать”, — пояснил представитель МуПо.

Пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент также указал, что речь идет об автоматическом оповещении о пожаре, которым оперирует ISS, и было бы разумно спросить относительно технических проблем и возможных решений у них, а также у осуществляющего надзор Спасательного департамента.

”Несомненно, в исправности своей системы прежде всего должен быть заинтересован владелец использующего устройство здания. То есть и у школы стоило бы спросить, что они сделали или планируют сделать”, — отметил Леэсмент и добавил, что сейчас работник Центра тревоги нашел в базе данных один случай срабатывания сигнализации в гимназии Ярвеотса.

Сигнализация срабатывает из-за жары

Представитель ISS Eesti AS Ивар Маймъярв принес извинения, что такой инцидент неоднократно имел место. По его словам, данную ситуацию, когда в ночное время срабатывает автоматическая система пожарной сигнализации, очень трудно предотвратить. Система обслуживается регулярно, и она исправна.

”В прошлом и в этом году ложные сигналы тревоги в системе возникали под влиянием очень высокой температуры воздуха, когда находящиеся в здании датчики температуры получают ложный сигнал — изменение температуры в помещениях. Солнце, которое светит весь день, очень сильно нагревает помещения здания, и поэтому какой-нибудь датчик системы может дать ложный сигнал, что в свою очередь вызывает сигнал тревоги. В случае сигнала тревоги также включается наружная сирена здания”, — описал Маймъярв.

Он заверил, что чтобы избежать дальнейшей работы сирен и беспокойства соседей в ночное время, фирма выключила наружную сирену здания. В здании сирена срабатывает, но снаружи она не слышна. Система автоматически соединена с Центром тревоги, и поэтому Спасательный департамент будет выезжать и в дальнейшем, если по какой-то причине возникнет пожарная тревога.

”На будущее мы увеличили скорость реагирования в случае сигнала тревоги, чтобы мы могли максимально быстро попасть в здание и проверить систему и восстановить исходную ситуацию. Также мы занимаемся решениями, как избежать возникновения ложных сигналов тревоги”, — сообщил представитель ISS Eesti AS.