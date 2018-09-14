14.09.2018, 07:00

Жидкости подозрительного происхождения, мумиё, MMS и "фекальные камни": какими дикими способами пытаются вылечить себя эстоноземельцы

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Юри Аарма
Юри Аарма
 
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Жидкости подозрительного происхождения, мумиё, MMS и "фекальные камни": какими дикими способами пытаются вылечить себя эстоноземельцы
Sven Arbet

В прессе много шума наделало "лекарство" MMS. Однако оно не единственное средство альтернативной медицины, чем жители Эстонии когда-то пытались и до сих пор пытаются себя вылечить. Maaleht сравнивает его с другими хитами, как AU и мумиё.

11 сентября Департамент здоровья сообщил, что закрытую группу MMS в Facebook наконец удалось прикрыть. Об обещанной пользе и реальном вреде MMS можно много где прочитать, а вот достать его оказалось не так легко.

В официальном магазине сказали, что чудо-лекарство закончилось — раскупили! Через знакомых удалось узнать, что его тайно продают в одном магазинчике. Продать согласились при одном условии — никому об этом не говорить.

Испробовавший лекарство на себе журналист Maaleht говорит, что от него ему не стало ни хорошо, ни плохо. Зато вспомнились все другие чудо-средства, популярные в народе на протяжении лет.

AU-AU-AU — я тебя все равно найду

Те, кто застал времена СССР, возможно, помнят бутылочки с надписью AU, а кто-то даже стоял в очереди за заветным зельем. Лекарства под названием AU с разными номерными индикаторами были созданы в 70-х годах на заводе Desintegraator. Их разработал Урмас Алтмере — из его инициалов и состоит название — под руководствам главы завода Йоханнеса Хинта.

Быстрое обогащение фирмы привлекло внимание советских властей, и в итоге против нее развернули очерняющую кампанию, свойства биолекарства засекретили, а Хинта отправили в тюрьму, где он и умер.

erakogu

Скептики до сих пор утверждают, что жидкость была сделана из обыкновенной дряни: свеклы, капусты, свиного навоза, рыбьих потрохов и т.д. Для советской элиты туда добавляли мед и апельсин, а простому народу продавали обычную дурно пахнущую смесь.

Однако работавший когда-то на производстве AU сотрудник Maaleht заверяет, что никаких потрохов и уж тем более навоза там не было, все ингредиенты можно было употреблять в пищу. Однако точный состав лекарств знал лишь сам Алтмере — и в 1982 году унес с собой в могилу.

Несмотря на то, что AU якобы помогло тысячам раковым больным, самого Хинта оно не спасло — в тюрьме он умер как раз-таки от рака.

Вода живая и мертвая

Вспоминая лечебные жидкости нельзя не упомянуть самую простую из них -мочу, полезные свойства которой воспевал еще Гиппократ. Мочей народ лечит целый ряд заболеваний: от прыщей, воспалений и укусов насекомых до рака, гепатита, диабета и прочих. Впрочем, им никто не запрещает, только смотрят на них искоса.

Пытаются лечиться люди и святой водой, у которой есть отличное свойство — она никогда не кончается. Если на донышке бутылки осталось немного святой воды, то можно просто долить туда новую, и она тоже станет святой. P.S. Данная статья никоим образом не хочет задеть чувства верующих.

Когда-то на вершине чудодейственных средств оказалось и мумиё — как его еще называют, горное масло. Лечебное вещество собирают в горах Средней Азии, а его процесс образования до сих пор точно неизвестен. На вид и вкус оно похоже на смолу. Чаще всего его советовали добавлять в стакан воды, размешивать и пить.

Лечебные свойства всех вышеупомянутых трех веществ до сих пор не доказаны, но люди пили, пьют и, скоре всего, будут их пить. Кто-то по-прежнему утверждает, что какая-либо из этих лечебных жидкостей ему помогла исцелиться от парочки болезней.

Ну и немного юмора напоследок. Эзотерических "фекальных камней" не желаете? К счастью, сделаны они все-таки из камня, а не из второй составляющей названия. По словам автора пародийной вещицы Мадиса Муста, она должна вытеснить с эстонского рынка все заморские лечебные кристаллы и полудрагоценные камни. Прочистят ваши чакры лучше всякого Игоря Манга!

ТОП

На ярмарке в Тарту их заметила и президент Керсти Кальюлайд и якобы сказала своим сопровождающим, что "вот это хорошо". Можно даже теперь сказать, что "фекальные камни" одобрены президентом Эстонии.

Madis Must
Tallinn Hockey weekend
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