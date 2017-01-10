В понедельник в Пярнуском уездном суде состоялось слушание по делу о жестоком убийстве таксиста. Показания дал младший из братьев, обвиняемых в данном преступлении. Старший брат согласился со сказанным и признал вину.

При помощи переводчика младший из братьев — Бенджамин- рассказал, что вместе с братом и матерью уехал из Эстонии в Лондон, насколько он помнит, в 2007 году, где поступил в четвертый класс. В 2014 году он закончил школу, после чего поступил в профтехучилище, чтобы выучиться на фитнес-инструктора и изучать гражданское право. В 2015 году он работал в фитнес-клубе недалеко от Лондона.

Решили навестить историческую родину

Молодой человек рассказал, что сначала жил вместе с мамой и братом, но после окончания училища они с братом стали жить вдвоем и в какой-то момент решили отправиться путешествовать по Европе. В поездку они отправились на автомобилях Audi и Ford.

Затем, находясь в Германии, они подумали, что неплохо было бы посетить и Эстонию, где они давно не были, и навестить своих проживающих в Йыгевамаа прародителей. Братья отправились в Польшу и оставили там автомобиль Audi. В Эстонию они поехали только на Ford, так как это было дешевле.

Точной даты своего прибытия на родину Бенджамин не помнил, но сказал, что это было в начале 2016 года. У молодых людей было при себе около 6000 фунтов стерлингов (около 7000 евро). Так, они приехали в гости к родственникам, у которых и заночевали. Из-за холодов с автомобилем возникли проблемы, и было решено отправиться в Таллинн, чтобы привести его в порядок. В столице братья провели три дня.

Мигалка, макеты оружия, маски…

После этого было решено возвращаться в Англию. Путь лежал через Пярну. 15 января 2016 года полиция задержала братьев из-за проблем с автомобилем, у которого отсутствовала зимняя резина, а также был незаконно установлен проблесковый маячок. Кроме того, в машине нашли макеты оружия и маски, которые, по словам Бенждамина, были приобретены в качестве сувениров. Поскольку владельцем автомобиля являлся Бенджамин, то его взяли под стражу, а автомобиль определили на платную парковку.

После 15 суток ареста Бенджамин вместе в братом захотели забрать машину, но с них потребовали около 150 евро, которые нужно было заплатить банковским переводом. Поскольку братья располагали только наличными, то получить автомобиль им не удалось.

Молодые люди вернулись в отель в Пярну и стали обсуждать дальнейшие планы. По словам Бенджамина, он хотел все-таки выкупить автомобиль и поехать на нем дальше, но его брат Филип-Артур был против, так как был обижен на полицию, которая заставила его пройти тест на наркотики, и не хотел больше иметь с ней дело.

В результате долгих обсуждений у Филипа-Артура появилась мысль угнать автомобиль. Бенждамин сказал на суде, что сначала не разделял идею брата, но после уговоров согласился. Так, было решено угнать такси, так как это казалось самым простым. На машине братья планировали добраться до Польши, пересесть там в свою Audi и отправиться в Англию.

Тот злополучный январский вечер

В тот злополучный вечер мужчины покинули свой отель и направились в центр Пярну. По словам Бенджамина, брат взял с собой нож и отвертку. В центре города они заметили какое-то такси с логотипом. ”Брат сказал, что для того, чтобы снять лого, может потребоваться отвертка”, — рассказал Бенджамин.

Злоумышленники сели в автомобиль. ”Брат сел на заднее сидение, я на переднее. Мы поприветствовали водителя на английском языке, дали ему бумажку с пунктом назначения”.

По прибытию на место водитель попросил оплатить поездку. Бенджамин протянул деньги. По его словам, таксист вышел из автомобиля, а Филип-Артур приказал выйти и брату. В итоге вышли все, после чего Филип-Артур попросил водителя отдать ключи. Таксист ничего не ответил. Филип-Артур повысил голос и повторил просьбу. ”Таксист не ответил. Я не знаю, понял ли он английскую речь, но он молчал”, — рассказывает Бенджамин.

Когда Филип-Артур стал заглядывать в авто, таксист подошел к нему сзади и схватил, началась потасовка. Через некоторое время Филип-Артур затолкал потерпевшего на заднее сидение. В это время Бенджамин пытался с помощью отвертки снять с машины логотип, но таксист ударил его по ноге. Молодой человек упал и стал кричать. Филип-Артур подошел и как бы в отместку за свое брата стал бить таксиста по ногам.

Некоторое время спустя Бенджамин заметил, что таксист больше не шевелится. Филип-Артур вышел из-за машины, и Бенджамин увидел, что водитель лежит на заднем сидении. По словам младшего брата, он не знает, сколько по времени все длилось и не видел тех моментов, когда брат якобы наносил таксисту ножевые ранения.

После этого преступники вытащили тело из машины, положили его возле дороги и вернулись к автомобилю. Филип-Артур сел за руль, Бенджамин сел рядом с ним, и они уехали. Спустя некоторое время братья остановились, сняли логотип, выкинули из машины некоторые вещи и поехали в сторону Польши, но не доехали, так как в Литве их задержали.

”Убивать не планировал”

При даче показаний Бенджамин подчеркивал, что именно старший брат Филип-Артур принимал решения во всех их совместных делах и что угнать машину была именно его и идея. По этой причине Бенджамин признает только грабеж, но не убийство.

Филип-Артур подтвердил на суде, что слова брата соответствуют действительности и что в убийстве таксиста виноват только он сам. Также он отметил, что убивать никого не планировал. ”Все произошло в одно мгновение”, — сказал он и добавил, что толкнул таксиста потому, что тот ударил Бенджамина.

”Я услышал крики брата, но у меня был нож, я вытащил его и ударил им таксиста. Несколько раз”, — рассказал обвиняемый.

”Я не помню, как я его бил, но в голове все произошло быстро и я осознавал, что его тело не двигается, поэтому…я вытащил его из машины”.

В понедельник показания дали также диспетчер таксофирмы, уборщица и директор отеля, где останавливались братья, а также сын и вдова убитого.