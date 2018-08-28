Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием

После вчерашней статьи о молодежной шайке Канути Eesti Päevaleht прислали новые видео насилия молодых людей в отношении сверстников. В одном видео после многократных ударов кулаками в лицо и область туловища жертву валят на землю и четверо молодых людей, совсем еще детей, продолжают бить ногами.

Когда, установив личности жертв, мы связались с ними, они признались, что сами не осмелились бы никому признаться в пережитом. Они боятся. В полицию они обратиться не осмеливаются. "Они бы тогда еще хуже напали", — сказала жертва жестокого избиения, запечатленного на одном из видео. Он попытался смягчить обстоятельства и в качестве дополнительной причины, почему он не обратился в полицию, указал, что его не очень сильно избили. "Мы всегда надеемся, что они нам не встретятся [в городе], и мы держимся подальше от Канути", — сказала испуганно Минни (имя изменено — прим. ред.), передвижения которой ограничил террор. Помимо боязни сообщить в полицию, школе или своим родителям, проблема также в отсутствии полиции. "Вечерами они в Канути, а днем в Ласнамяэ", — сказала Минни.