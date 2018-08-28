Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием(25)
В то время как ведомства ищут решение проблеме молодежного насилия, шайка Канути продолжает собираться, пишет Eesti Päevaleht.
В то время как ведомства ищут решение проблеме молодежного насилия, шайка Канути продолжает собираться, пишет Eesti Päevaleht.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
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