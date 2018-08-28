28.08.2018, 19:30

Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием

 (25)
Йоозеп Тикс
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 4
Жертвы шайки Канути боятся ходить по городу. Но ни одно ведомство не знает, что делать с молодежным насилием
Foto: Andres Putting

В то время как ведомства ищут решение проблеме молодежного насилия, шайка Канути продолжает собираться, пишет Eesti Päevaleht.

После вчерашней статьи о молодежной шайке Канути Eesti Päevaleht прислали новые видео насилия молодых людей в отношении сверстников. В одном видео после многократных ударов кулаками в лицо и область туловища жертву валят на землю и четверо молодых людей, совсем еще детей, продолжают бить ногами.

Когда, установив личности жертв, мы связались с ними, они признались, что сами не осмелились бы никому признаться в пережитом. Они боятся. В полицию они обратиться не осмеливаются. "Они бы тогда еще хуже напали", — сказала жертва жестокого избиения, запечатленного на одном из видео. Он попытался смягчить обстоятельства и в качестве дополнительной причины, почему он не обратился в полицию, указал, что его не очень сильно избили. "Мы всегда надеемся, что они нам не встретятся [в городе], и мы держимся подальше от Канути", — сказала испуганно Минни (имя изменено — прим. ред.), передвижения которой ограничил террор. Помимо боязни сообщить в полицию, школе или своим родителям, проблема также в отсутствии полиции. "Вечерами они в Канути, а днем в Ласнамяэ", — сказала Минни.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег

28.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее



ФОТО DELFI: Власти всерьез взялись за сад Канути. Полиция задержала употреблявших алкоголь подростков, город прислал охранников

28.08.2018
Около 16:00 полиция задержала в саду Канути в центре Таллинна трех молодых девушек, употреблявших алкоголь. Власти Таллинна же прислали охранников фирмы USS следить за порядком на территории сада.
Подробнее

ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева, осужденного в РФ за пост в соцсети и бежавшего в Эстонию

28.08.2018
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону блогера Саввы Терентьева, удовлетворив его жалобу к России. В 2007 году Терентьев стал фигурантом первого в стране уголовного дела об экстремизме из-за комментария в интернете.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Танцы вокруг камня: памятник в Лихула появится в любом случае, будь то в оригинале либо в виде плаката

28.08.2018
В воскресенье на кладбище в Лихула под видом праздничного собрания будет установлена копия противоречивого «лихулаского монумента». Он уже был один раз снесен, но теперь местные члены партии EKRE включили его восстановление в свою предвыборную программу и всерьез намерены провести это мероприятие под названием дня памяти воинов.
Подробнее

Урмас Рейнсалу: Оккупация Эстонии как ”цветная революция”? Это слишком бредово даже для Яны Тоом

28.08.2018
”Прочел о высказываниях Яны Тоом на роосийском телеканале обо мне и моем латвийском коллеге, и об оккупации Эстонии, как о цветной революции”, — сообщил министр юстиции ЭР Урмас Рейнсалу.
Подробнее



Без паники! 7 советов школьникам, как подготовиться к 1 сентября

28.08.2018
На подходе день знаний – 1-е (а, точнее, в этом году 3-е) сентября. Школьники в эту последнюю неделю каникул делятся на два типа: тех, кто старается избегать любой мысли о надвигающемся девятимесячном труде, и тех, кто с усердием вспоминает программу прошлого года по математике, истории и эстонскому языку.
Подробнее