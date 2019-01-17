Женщины выходят на марш? В январе?! В Таллинне?!

Это вопрос справедливости, чтобы власть разделялась равномерно между женщинами и мужчинами. В политике принимаются решения, большие и маленькие, которые влияют на повседневную жизнь всех людей и на глобальные вопросы о будущем. Как далеко от дверей магазина должны быть парковка и автобусная остановка? Наказывать надо агрессора или меня, потому что осмелилась рассказывать о своем опыте? У кого есть право получать детское пособие? Обещаем ли вырубить 6000 гектаров леса, несмотря на изменения климата ради того, чтобы нарастить военную мощь? Все эти вопросы решают политики. Но какова легитимность этих решений, если женщины практически не участвуют в процессе принятия решений?

Женщины привносят что-то новое в политику — не потому, что у них какие-то другие качества, а потому, что у них другой опыт. Многим нравится подчеркивать, что женщины по своей сущности лучше мужчин (или наоборот). Но важную роль играет опыт, ведь, несмотря на то, что в нашем обществе женщины и мужчины живут вместе, их реальность зачастую различается. Домогались ли вы кого-то, или вас домогались когда-то? Приходилось ли вам растить ребёнка в одиночку, или дома у тебя был кто-то, кто растил, варил и начищал всё?

Видите ли вы мир из-за руля автомобиля, из окна автобуса или, может, даже из-за руля велосипеда? Разный опыт нужен для того, чтобы максимальное количество людей чувствовали себя максимально хорошо.

Политические интересы женщин и мужчин могут столкнуться, и тогда женщинам надо будет защищать себя. Можно привести в качестве примера тему планирования семьи или закон, защищающий от семейного насилия и сексуального домогательства. Женщина нужны представители, которые смогли бы постоять за их интересы. У мужчин они были всего в любой период демократии.

Все вышесказанное не означает, что мужчины не могут отстаивать интересы женщин или обладать схожим опытом, например, растить ребёнка в одиночку или быть жертвой сексуального насилия. Может и вправду оказаться, что лучшим представителем женщины в определенном случае будет мужчина. Женщины также не всегда могут быть готовы отстаивать свои права перед другими женщинами, когда, например, говорят, что проблем нет, и уж они-то сами справились. Мы советуем выбирать женщину, но если кажется, что лучшим защитником интересов женщин в вашем избирательном округе является мужчина, то выбирайте его.

Гендерное неравноправие не является каким-то абстрактным миражом статистики. Это реальность, в которой живут все люди, не важно, ощущают они это или нет. Это не игра с нулевой суммой, ведь если женщины в среднем живут беднее, то мужчины умирают раньше, и всё в результате в порядке. Не в порядке. Неправда, что гендерное неравноправие невозможно изменить, что это какой-то закон природы. Можно изменить! Можно уменьшить экономическое гендерное неравноправие, можно выровнять представленность в политике и сравнять ожидания продолжительности жизни. Эти показатели в странах разные. В основе всего лежит желание что-то предпринять, и поэтому мы выходим на марш и призываем выбирать женщин. Приходи на марш тоже и выбирай тоже!

Женский марш пройдет в Таллинне. Сбор у Вируских ворот в субботу, 19 января 2019 года в 14.00. Марш завершится у бара ”Света”. Дополнительная информация есть на странице мероприятия в Facebook. Мы выходим на марш во имя лучшего будущего и зовём на марш всех, кто разделяет наши мечты о мире, где женщины одинаково равномерно представлены с мужчинами в политике. Считаем, что у всех есть право на благополучную жизнь, где нет насилия, дискриминации и несправедливости. Нам также важна глобальная солидарность, потому что в этот день в других странах также пройдут марши. Добро пожаловать!

Мужчины тоже могут прийти на марш?

Да, мы будем рады видеть всех, кто поддерживают наши цели.



У вас есть какая-то символика?

И да, и нет. Марш организовывает группа женщин с различным опытом, которые перенесли общий интерес к правам женщин в кружок по рукоделию. Мы поддерживаем тех, кто готов выйти на марш в рукодельных вещах, например, шапках, шарфах, варежках и носках, которые были бы розового, лилового, красного цвета или всех цветов вместе. И если не успеваешь, не умеешь или не хочешь, то просто приходи так как есть, главное — приходи.

Вы связаны с какой-то партией?

Нет, хотя мы приглашали на марш представителей всех партий и объединений — например, женские объединения партий, женщин-министров и женщин-парламентариев. Мы ждём абсолютно всех, кто поддерживает наши цели, вне зависимости от их политических взглядов.