Женщины из Партии реформ требуют отставки Урмаса Рейнсалу

Женское объединение NaiRe и фракция женщин-членов Партии реформ представили сегодня заявление для отставки министра юстиции Урмаса Рейнсалу. По словам руководителя правления NaiRe и заместителя председателя фракции Марис Лаури, речь министра, как и его поведение, были очень обидными и высмеивали действия, направленные против насилия.

Умрас Рейнсалу не подходит на должность министра юстиции, потому что:

1. Его сожаления относительно высказывания против насильственного поведения в отношении женщин сравнимы с толерантностью. К области ответственности министра относится и борьба с насилием против женщин, а также если министр не понимает значимость этого, то связанная с этим деятельность тоже не вызывает доверия и не является результативной. Своими принципами и использованием соответствующей лексики высмеял и понизил значимость борьбы с насилием.

2. Оскорбление и осуждение других людей просто неприемлемо. Слова министра юстиции не были случайными или необдуманными, а, наоборот, подобранными и взвешенными — имело место быть письменное заявление, которое составил политический деятель Эстонии высшего ранга. Извинение Урмаса Рейнсалу о том, что он не робот, дает обществу ложный сигнал, а совершающие насилие получают возможность оправдывать свои действия эмоциональностью.

3. Извинения министра несерьезны. Рейнсалу не понял, что вопрос не в значимости организации мероприятия или прощении. Это затрагивает позицию министра в отношении насилия против женщин.

Исходя из вышеизложенного NaiRe и члены фракции Партии реформ женского пола ждут, что министр Рейнсалу еще раз подумает о своем поведении, сделает правильные выводы и оставит должность министра юстиции.

Заявление подписано руководством NaiRe и членами Партии реформ: Йоко Алендер, Лийна Керсна, Марис Лаури, Кейт Пентус-Росиманнус, Нейри Пурга, Лайне Рандьярв, Анне Суллинг, Терье Трей.