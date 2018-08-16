Женщину-специалиста, которая пришла на собрание Минсоцдел с ребенком, попросили удалиться

”Еще до начала собрания одна дама в возрасте сообщила мне, что с детьми надо идти в детский уголок”, — рассказывает Калда. Когда собрание началось, женщина переместилась в дальний угол помещения. По словам Калда, ребенок был спокойный, веселый, не плакал и не бегал вокруг, хотя что-то и говорил. ”Но точно не громко”, — утверждает Калда.

Все продолжалось недолго, поскольку в определенный момент заведующая отделением народного здоровья Хели Лаарманн встала и сказала, что некоторые участники жалуются на то, что им плохо слышно, и что Калда могла бы выйти.

”Только недавно я была с ребенком на приеме в честь 15-летия SA Archimedes. И там у меня с этим не было никаких проблем. Я ходила с ним везде, где надо было”, — рассказывает мать.

Калда отмечает, что не первый раз сталкивается со странным отношением со стороны Министерства социальных дел: к примеру, на собеседовании несколько лет назад ей задавали вопросы о детях.

”От имени Министерства социальных дел я приношу извинения за случившееся. Следует признать, что коллегам не удалось должным образом разрешить ситуацию, — сказал глава коммуникационной службы министерства Карин Волмер. — Люди разные. По словам организаторов, у нескольких участников из 60-ти возникли сложности с тем, чтобы сосредоточиться на докладе, и они попросили поговорить с матерью ребенка. К сожалению, вышло не очень красиво”.

Волмер отметила, что министерство всячески стоит и за совмещение трудовой и семейной жизни, и за интересы детей.