Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

PPA сообщил, что обнаружилось, что бабушка женщины в 1983 году вышла замуж за гражданина Эстонии и таким образом получила гражданство страны. Так как мать женщины была в то время 12-летней, то она тоже получила гражданство, так как ее мать вышла замуж за гражданина Эстонии.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии получает по рождению ребенок, на время рождения которого хотя бы один из его родителей имел Эстонское гражданство. В случае с обратившейся в суд женщиной, гражданство имела ее мать, поэтому она — гражданка Эстонии по рождению. Поэтому департамент был обязан выдать ей соответствующие документы и аннулировать ВНЖ и серый паспорт.

Новоиспеченная гражданка Эстонии с этим не согласна. По ее словам, у всей ее семьи были либо серые паспорта, либо гражданство РФ или Азербайджана. Она считает, что изменение ее правового статуса без ее согласия противоречит закону.

Таллиннский административный суд в августе постановил, что действия PPA законны и логичны, так как человек не может одновременно быть гражданином и негражданином. То, что на протяжении жизни она была негражданкой еще не означает, что ей не могло быть назначено эстонское гражданство по рождению. В таком случае уже нельзя вернуться к серому паспорту, так как Конституция гласит, что у человека нельзя забрать эстонское гражданство, приобретенное по рождению.

Согласно Закону о гражданстве, человека можно освободить от гражданства Эстонии по его личному заявлению или при получении гражданства другой страны. При этом нельзя лишить человека гражданства, если вследствие этого он окажется вообще без какого-либо гражданства. Если же женщина хочет отказаться от гражданства Эстонии, ей сначала нужно ходатайствовать о гражданстве какой-либо другой страны.

Поэтому сад постановил, что женщине может восстановить свой серый паспорт. Таким образом, женщина осталась с эстонским гражданством и без 500 евро, которые она требовала за моральный ущерб.