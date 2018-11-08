08.11.2018, 18:00

Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

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PassFoto: Ilmar Saabas

Жительница Таллинна протестует против предоставленного ей эстонского гражданства и требует обратно свой серый паспорт и карту вида на жительства. Кроме того, она хочет получить 500 евро морального ущерба от государства.

Жительница Таллинна и вся ее семья имели либо серые паспорта, либо гражданство РФ. В июне она пошла продлевать свою карту ВНЖ в бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) и обнаружила, что она теперь гражданка Эстонии. Продлевать ВНЖ и выдавать соответствующий документ ей отказались.

Женщину новость о свалившемся на нее гражданстве застала врасплох, так как она с 1996 года являлась лицом без гражданства и имела серый паспорт. Когда женщина вновь пошла в бюро PPA в надежде получить документ, то недействительным признали и ее серый паспорт — она осталась вообще без подтверждающих личность документов.

Женщина же не хотела иметь эстонское гражданство и обратилась в суд, чтобы ей обратно дали серый паспорт и ВНЖ. В суде PPA объяснил, что согласно действующему до 31 марта 1995 года Закона о гражданстве, иностранные гражданки получали эстонское гражданство при заключении брака с гражданином Эстонии до 26 февраля 1992 года, гражданство получали и их дети до 18 лет.

PPA сообщил, что обнаружилось, что бабушка женщины в 1983 году вышла замуж за гражданина Эстонии и таким образом получила гражданство страны. Так как мать женщины была в то время 12-летней, то она тоже получила гражданство, так как ее мать вышла замуж за гражданина Эстонии.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии получает по рождению ребенок, на время рождения которого хотя бы один из его родителей имел Эстонское гражданство. В случае с обратившейся в суд женщиной, гражданство имела ее мать, поэтому она — гражданка Эстонии по рождению. Поэтому департамент был обязан выдать ей соответствующие документы и аннулировать ВНЖ и серый паспорт.

Новоиспеченная гражданка Эстонии с этим не согласна. По ее словам, у всей ее семьи были либо серые паспорта, либо гражданство РФ или Азербайджана. Она считает, что изменение ее правового статуса без ее согласия противоречит закону.

Таллиннский административный суд в августе постановил, что действия PPA законны и логичны, так как человек не может одновременно быть гражданином и негражданином. То, что на протяжении жизни она была негражданкой еще не означает, что ей не могло быть назначено эстонское гражданство по рождению. В таком случае уже нельзя вернуться к серому паспорту, так как Конституция гласит, что у человека нельзя забрать эстонское гражданство, приобретенное по рождению.

Согласно Закону о гражданстве, человека можно освободить от гражданства Эстонии по его личному заявлению или при получении гражданства другой страны. При этом нельзя лишить человека гражданства, если вследствие этого он окажется вообще без какого-либо гражданства. Если же женщина хочет отказаться от гражданства Эстонии, ей сначала нужно ходатайствовать о гражданстве какой-либо другой страны.

Поэтому суд постановил, что женщина может восстановить свой серый паспорт. Таким образом, женщина осталась с эстонским гражданством и без 500 евро, которые она требовала за моральный ущерб.

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