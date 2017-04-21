Женщина-военнослужащая — Delfi: на базе НАТО в Тапа ”женский клуб” не нужен

В международной группе союзников Эстонии НАТО, дислоцирующейся в Тапа и официально начавшей свою работу 20 апреля, занято около 1200 военнослужащих, заметную часть которых составляют женщины.

Зарнигор Робинсон — жизнерадостная девушка, с лица которой не сходит улыбка, и если бы не военная форма, совсем непросто было бы поверить в то, что она является капитаном британского Полка королевской артиллерии.

Неплохо говорящая по-русски Робинсон приехала в Эстонию, на интернациональную базу НАТО в Тапа, 5 апреля, вместе с большей частью своих коллег, но даже по Тапа пока погулять не успела.

Delfi взял у Зарнигор интервью.

- Был ли у вас выбор: ехать в Эстонию, или не ехать?

- Да, конечно, был. Я хотела сюда приехать.

- А почему?

- Интересно было посмотреть на Эстонию. Также хотела попрактиковаться в русском языке.

- В Тапа? Здесь не так много русских.

- Вообще, я еще не побывала в Тапа: пока мы были заняты на полигоне в лесу, где тренировались. Просто не было возможности съездить в Тапа, или тем более в Таллинн.

- Тапа-то рядом. Точнее, вы буквально в нем находитесь.

- Да, я знаю, но мы действительно очень много работаем.

- Вы говорите, что хотите развивать русский, но он у вас и так очень даже неплохой.

- У меня родители из бывшего СССР. Я со своей мамой постоянно общаюсь на русском.

- А ваша мама не против того, чтобы вы в армии служили?

- Нет, совсем нет. Она всегда поддерживала все мои решения в жизни.

- Как вы считаете, находиться в Эстонии в составе этой миссии — опасно?

- Не думаю, что это представляет опасность… Потому что мы здесь… пропорционально… Извините, мой русский все-таки не очень хорош. (Достает лист бумаги, читает, — прим. авт.). ”Мы находимся здесь пропорциональными оборонительными боеспособными силами для сдерживания враждебной деятельности против НАТО”.

- Это действительно сложная фраза. Скажите, ведь довольно много девушек участвовало в параде. Сколько всего их служит сейчас здесь, в Тапа?

- Мне сложно сказать. Вообще, в британской армии 10 процентов состава — это женщины. Здесь, конечно, меньше.

- Сложилось уже у вас какое-то женское интернациональное сообщество? Вы общаетесь между собой, проводите время вместе, женским коллективом?

- Бывает, что с кем-то общаюсь. Но мы же все солдаты, профессионалы, мы одинаковы в том смысле, что смотрим друг на друга как на людей, коллег, а не как представителей какого-то пола.

- А почему вы вообще выбрали работу военного?

- Хотела служить своей стране, которая дала мне так много.

- Почему вы предпочли артиллерию?

- Честно говоря, просто было интересно.

- А из какой пушки умеете стрелять?

- Следующая моя работа будет связана с пушками, а сейчас я занята в противовоздушной обороне.

- Сколько лично вы будете находиться в Тапа?

- Лично я буду здесь где-то до июля-августа, но Великобритания и НАТО будет здесь столько, сколько надо, то есть пока эстонское правительство хочет нас здесь видеть.

Репортер Delfi трижды просил Зарнигор позволить сфотографировать ее для данного материала, но она категорически не соглашалась. Что делать, поверьте на слово: она очень милая девушка.

В ходе мероприятия, посвященного официальному началу работы базы НАТО в Тапа, неоднократно говорилось о том, что в задачи тактического подразделения входит предупреждение возможной агрессии со стороны России самим фактом размещения в Тапа интернациональной группы военных. В частности министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подчеркивал, что само по себе присутствие британских солдат в Эстонии является фактором сдерживания.

Североатлантический альянс на прошедшем в июле 2016 года принял решение о переброске четырех батальонов НАТО в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.

Под фото: В начавшей работу в Тапа группе быстрого реагирования НАТО женщины, конечно, в абсолютном меньшинстве.