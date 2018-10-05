Женщина с особыми потребностями: местное самоуправление хочет от меня избавиться

”Сделала себе медвежью услугу”, — печалится женщина.

Она знает, что за окнами ее квартиры — целый мир, но в течении девяти месяцев у нее отсутствует доступ к нему.

”Закон говорит, будто бы местное самоуправление должно мне помогать, но они делают все, чтобы от меня избавиться”, — считает женщина с особыми потребностями.

Женщина с синдромом Аспергера нуждается как в опорном лице, так и в транспорте, а на новом месте жительства ни то, ни другое получить ей не удается.

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