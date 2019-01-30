30.01.2019, 07:30

Женщина недоумевает: ”мне пришлось вернуть государству более 1000 евро детских пособий, хотя это была их ошибка!”

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rus.delfi.ee
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Rase naine
Foto: Sven Arbet

В редакцию Naistekas обратилась Хелен, которой пришлось вернуть государству детское пособие, которое, как выяснилось, выплачивалось ей безосновательно. Женщина считает это несправедливым и отмечает, что ни в чем не виновата.

”Отец моего ребенка был объявлен в розыск. По закону, если отец объявлен в розыск, то выплачивается пособие. Так в свое время я на протяжении пяти лет получала по 19 евро ежемесячно”, — пишет она.

Хелен рассказывает, что после рождения ребенка муж украл у нее драгоценности и сдал в ломбард. ”Мне пришлось самой искать их, поскольку полиция сказала, что не будет этого делать. Также мне не сказали, что я могла потребовать не платить 12 000 крон его долга за СМС-кредит, который он взял без моего ведома. Также они не пожелали ни звонить в конторы быстрого кредита, ни посылать письма (по части уголовного дела), и мне самой, с двухнедельным ребенком на руках, пришлось обзванивать ломбарды и находить 12 000 евро, чтобы оплатить его долги. Иначе моя материнская зарплата оказалось бы арестована. Кредиторы грозили судебным исполнителем, и неважно, что это не я брала кредит”.

После рождения второго ребенка женщину ждал неприятный сюрприз: она должна выплатить 1000 евро незаконно полученного детского пособия.

”Я сказала, что получала пособие, потому что отец ребенка был объявлен в розыск. Тогда выяснилось, что его уголовное дело было закрыто еще пять лет назад. Но мне об этом никто не сообщил! Прокурор сказал мне тогда, что они подождут и не будут закрывать дело, пока отец ребенка не выплатит мне долг. Он этого не сделал. Я спрашивала и у соцслужбы, но они ничего не смогли сказать. Они должны были разузнать и сообщить мне, но ни прокурор, ни чиновники соцслужбы не перезвонили”.

По словам женщины, никаких документов о прекращении дела ей не передавали: ”Когда я сделала запрос в прокуратуру, то сама еще и осталась виноватой. Как я могу быть виноватой, если прокурор и суд сами приняли решение, без меня, а мне прислали только предварительные резолюции?”

”Когда же я после рождения второго ребенка пришла оформлять родительскую зарплату, то мне сразу прислали письмо, что я должна вернуть переплаченное. Интересно, откуда у них документы о прекращении дела?”

”Так они и сняли с моей материнской зарплаты эти 1000 евро! Если бы не родственники, то нам пришлось бы голодать. Я разочарована в государственной системе. Ведь я связывалась и с прокурором, и соцдепартаментом. Неужели новый ребенок, у которого другой отец, виноват в этом и должен за счет своего питания платить за чужие ошибки?” — задается вопросом Хелен.

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