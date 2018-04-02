Женщина Эстонии! Сегодня твоя зарплата ”дотянула” до средней прошлогодней представителя сильного пола

Даже в развитых странах мужчинам за рабочий час платят больше, чем женщинам. Таким образом, чтобы заработать ”мужскую” годовую зарплату, женщина должна работать больше. По самой свежей статистике Eurostat от 2016 года, в среднем женщина в Эстонии ”дотягивает” до зарплаты мужчин ко 2 апреля. Это означает, что сумма, которую средний мужчина получает за 12 месяцев, средняя женщина получает за 15, пишет Eesti Päevaleht.

У разрыва в зарплате между мужчинами и женщинами — много причин. И большей их части невозможно противостоять в одиночку. Однако и мужчины, и женщины могут поспособствовать снижению этого.

Например, в США, по статистике, такой же фактически разрыв зарплат — около 20% — как и в Эстонии. И если рассмотреть, что же там сделали для снижения уровня описываемой проблемы, то упор — на больший экономический рост и поддержку семьи.

Также уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста дает 10 советов, как лучше справиться с работой и помочь в этом другим. Приводим их в сокращении. Полностью читайте в Eesti Päevaleht.

1. Говори о других хорошо

2. Не предлагай свои услуги ”варщика кофе”, если это не входит в твои рабочие обязанности

3. Работающий родитель — и хороший работник, и хороший родитель

4. Следуй своему признанию

5. Будь смелее

6. Адекватно оценивай свои умения

7. Закон позволяет остаться дома с больным ребенком кому-либо еще, кроме его родителя

8. Выполнение обязанностей, связанных с детьми, всем стоит считать важными

9. ”Стахановское” давление помогает не всем

10. Если ты — руководитель, и без разницы, женщина или мужчина, не давай волю ограничивающим предрассудкам