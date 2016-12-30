Жена, соцработник и Кохвер. Кто для русскоязычных таллиннцев был самым важным человеком 2016 года? уличный опрос

По традиции в конце декабря Delfi подводит итоги уходящего года. Например, недавно мы опубликовали рейтинги самых влиятельных людей Эстонии и топы важных событий и статей. Но помимо этого у нас всегда есть место для гласа народа.