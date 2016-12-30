Корреспондент Delfi обратился к русскоязычным таллиннцам с вопросом: кто для них лично был самым важным человеком в уходящем 2016 году? Некоторые ответы были весьма и весьма неожиданными.

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