Жена поджигателя дома певицы: уже в трехлетнем возрасте сын от страха прятался под кроватью, но нам некуда идти

Ночью 7 июля в деревне Тухулаане в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Поджигателем оказался ее сосед Айвар.

Издание Õhtuleht пишет, что знакомые мужчины не хотят ничего про него рассказывать, поскольку боятся мести.

Спутница жизни Айвара рассказала, что все эти 19 лет, что они вместе, она страдала от ужасного насилия. Всего за неделю до инцидента мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на нее с ножом. ”Уже в трехлетнем возрасте сын от страха прятался под кровать, если отец выпил. Для него не проблема выпить подряд несколько бутылок водки”, — рассказала женщина.

По ее словам, Айвар даже пытался лечиться от зависимости в больнице, после чего три месяца не пил, но сорвался и все началось заново. Женщина говорит, что по-прежнему живет с ним, поскольку им некуда идти. ”Мы с сыном боимся за свои жизни”, — говорит она.

Пресс-секретарь Лыунаской прокуратуры сказал Delfi, что прожигатель задержан сначала на 48 часов. ”В течение этих 48 часов мы ходатайствуем у суда о его аресте”, — сообщил он.