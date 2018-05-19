Жена Манга: Игорь не платит налоги

По словам живущей долгое время в гражданском браке с Игорем Мангом Кюллики Силлинг, составляющий гороскопы Манг не платит налоги со своих доходов, предает rus.err.ee.



Силлинг, которая живет с известным астрологом в течение 28 лет, сказала в интервью LP, что Манг не занимается предпринимательством, а это значит, что он не платит налоги за свои платные услуги, передает новостной портал ERR.

Комментируя, что у Манга есть свое жилье, она пояснила, что Манг по ее совету в 2015 году ходатайствовал о предоставлении ему муниципальной квартиры, поскольку она хотела больше покоя и тишины в своем доме в Кадриорге, а к Мангу приходило много гостей, также не оставалось уже и места для книг. Они не разошлись, подтвердила Силлинг, просто теперь у Манга есть личное жилье.