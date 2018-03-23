Желающие изучать эстонский язык приглашаются на ярмарку ”Ku-ky!” в Таллинне

В эту субботу 24 марта с 11.00-18.00 Фонд интеграции ждёт всех желающих изучать эстонский язык в помещениях Таллинского Певческого поля на семейном дне-ярмарке “Ku-ky!”. Точно такое же мероприятие меньшего масштаба прошло на прошлой неделе в Нарве.

На ярмарке-семейном дне ”Ku-ky!” можно будет получить полный обзор самых интересных, инновативных и современных возможностей изучения эстонского языка, представленных в 2018 году, написано в пресс-релизе. На ярмарке эстонского языка можно ознакомиться с интернет-порталами, учебными материалами, а также будут проведены показательные языковые кафе, где в качестве гостей принимают участие Анна Леванди и Руслан Трочинский. На ярмарке также можно будет приобрести учебные материалы. Кроме того, консультанты уровневых экзаменов по эстонскому языку помогут выполнить пробные экзаменационные задания и проведут консультации для посетителей.

Поддерживать настроение посетителей будет ведущий Денис Кoраблеф. В конце каждого часа на ярмарке будет проводиться лотерея; будет открыто кафе, а интересные занятия для детей обеспечит мастерская ”Ökokratt”. На мероприятии выступят: Дуэт ПараТайн, а также певцы: Маша Романтика, Артем Савицкий, Мария Вам, Олеся Клинк и Шоу Майкла Фиреллиуса.

В лотерею можно выиграть участие в инновативном игровом курсе эстонского языка для взрослых ”Юхан” от Game Club (авторы курса Алексей Разин и Маре Китсник). На ярмарке можно будет познакомиться с методикой курса в рабочих комнатах.

Посетители ярмарки в субботу смогут оставить свои автомобили на парковке Певческого поля бесплатно. Въезд на парковочную зону через ворота Ору.

Цель ярмарки эстонского языка ”Ku-ky!” состоит в том, чтобы познакомить изучающих эстонский язык с учебными учреждениями, оказывающими услуги языкового обучения, а также с издательствами и их учебными материалами.

Мероприятие пройдет в рамках деятельности "Разработка консультационно-информационной системы и её применение” проекта Европейского социального фонда ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.