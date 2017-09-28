Желание полиции сэкономить может поставить правосудие под угрозу?

Практике проведения видеозаседаний суда в Эстонии уже с десяток лет, но, по оценке Департамента полиции и погранохраны, видеомосты можно было проводить еще активнее, что позволило бы органам сэкономить еще больше времени и денег, пишет Eesti Päevaleht.

”Доставка одного заключенного на судебное заседание означает для полиции довольно много работы. Если необходимо продлить время его пребывания под стражей, арестный дом должен организовать конвой, вызвать машину с двумя чиновниками, поместить человека в машину и доставить в здание суда. Там заключенный некоторое время ожидает своего заседания, получает решение, и во второй половине дня его доставляют обратно в арестный дом”, — сказал руководитель арестного дома Пыхьяской префектуры Вамбо Оолберг.

В день таких поездок, например, из арестного дома Рахумяэ в дом суда на Лийвалайа совершается две-три штуки, в то время как более простые заседания (то же продление срока ареста) длятся считанные минуты.

Точной суммы, которую можно было бы сэкономить, департамент не высчитывал, но некоторые цифры все же известны. Так, на одно сопровождение заключенного уходит около 67 евро. Эта сумма приблизительна и не учитывает другие различные факторы.

Между арестным домом Рахумяэ и Харьюским судом в этом году было проведено 52 видеозаседания, в прошлом году — 59, в 2015 — всего 20. За пределами столицы видеомосты используются и того реже: за этот год было проведено 14. Всего ежегодно под стражу заключается около 1500 человек.

За более активное использование видеомостов выступает и прокуратура.

”Как известно, судья в своем решении свободен и независим. Если он решает, что необходимо провести видеозаседание, то необходимо провести видеозаседание. Если он решает противоположное, то нужно сделать так. Это решение принимает только судья. Судей, которые проводят видеозаседания, мало. Мы готовы к большему. Технические возможности у всех сторон есть”, — сказал руководитель службы арестного дома Пыхьяской префектуры Айвар Крупп.

”Суд развивается, но путем эволюции, а не революции. Конечно, отношения судей разнятся, но на уровне руководства суд выступил за и поощрял максимально масштабное использование технических возможностей”, — прокомментировал председатель Харьюского уездного суда Меэлис Ээрик и отметил, что не стоит сбрасывать со счетов и правовые вопросы, например, право на приватное общение подсудимого и защитника, если они находятся в разных местах. На эту же проблему указывал и Европейский суд по правам человека.

По оценке вице-председателя Эстонской адвокатуры Яануса Техвера, желание департамента сэкономить может действительно нанести урон интересам правосудия. ”Если упрощать, то у использующего видеоссылку находящегося в месте своего заключения обвиняемого нет такой защиты суда, которая у него была бы в зале. Одно только эмоциональное и психологическое влияние такой ситуации на обвиняемого может негативно сказаться на возможности выяснить по этому делу правду, то есть на цели судебного процесса”, — сказал Техвер.

Кроме отсутствия возможности приватного общения защитника и его клиента, Техвер отмечает и то, что при опросе свидетелей на видеозаседаниях нет возможности наблюдать за их поведением, чувствами и реакциями, которые могут сыграть в деле существенную роль.

”Несомненно, видеозаседания скорее нужны, чем нет. Суд развивается в соответствии с развитием общества и тоже идет по пути более масштабного использования технических возможностей. Сейчас для нас приоритетом является переход на безбумажное производство, и лишь затем — на полностью электронное. Мы постоянно думаем о том, как идти в ногу со временем. Общественности известно, что эстонский суд является одним из самых эффективных в Европе с точки зрения быстроты и экономичности производства. Из 28 стран-участниц ЕС наша судебная система одна из самых дешевых по отношению к ВВП”, — сказал Ээрик.