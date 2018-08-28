28.08.2018, 11:20

Желаешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе

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rus.delfi.ee
EST 1
Ida-Virumaa keelekohvik
фото иллюстративноеFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.


Фонд интеграции проводит языковые кафе на протяжении трёх лет. Имеющийся опыт показывает, что в приятных разговорах о путешествиях, домашних животных и хобби быстро преодолевается стеснение в общении на эстонском языке и приобретается вера в свою успешность.

Языковые кафе городов: Таллинн, Маарду, Палдиски, Кейла, Нарва, Кохтла-Ярве, Кохтла-Ярве (Ахтме), Йыхви, Кивиыли, Силламяэ, Пюсси, ждут участников.

Участие во встречах бесплатно, но предварительно необходимо заполнить регистрационную анкету по данной ссылке.

NB! Каждый участник может принять участия во встречах 15 раз до конца 2019 года.

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Желаешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе

28.08.2018
Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.
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