Желаешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе

Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.
Фонд интеграции проводит языковые кафе на протяжении трёх лет. Имеющийся опыт показывает, что в приятных разговорах о путешествиях, домашних животных и хобби быстро преодолевается стеснение в общении на эстонском языке и приобретается вера в свою успешность.