Желаешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе

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фото иллюстративное Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.