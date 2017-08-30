Жаркое от политических спекуляций лето: почему Тоом все же остается в рядах Центристской партии?

Яна Тоом подчеркивает: она не того масштаба политик, чье будущее определяли бы места в списке. Отчего же европарламентарий за ночь изменила свое решение и осталась в рядах Центристской партии?

В политических кулуарах до сих пор ищут причины, почему Яна Тоом по сути за 25 часов приняла решение идти на местные выборы в рядах центристов вместо союза Сависаара, пишет Eesti Päevaleht. Некоторые из однопартийцев даже поговаривают, что в последний момент Тоом поступило сообщение из Москвы, в котором ее порицали, мол, не надо перед выборами примыкать к маргинальному списку, который рано или поздно пропадет из поля зрения.

Тоом вспомнила слова, которые произнесла на пресс-конференции 7 июля: о том, почему она осталась в партии и не присоединилась к списку Эдгара Сависаара. ”Проведя ночь в обществе умного человека — то есть, себя — к утру я приняла противоположное решение”, — сказала Тоом.

Теперь политик объяснила Eesti Päevaleht, что ее терзали сомнения. ”Когда я сложила кусочки пазла, поняла, что играю в чужую игру в интересах наших политических соперников, и я решила, что в нее я не играю. В тот момент я надеялась, что и Ольга, и Оудекки понимают и пойдут со мной. Но известие было настолько неожиданным, и горечь — так сильна, что они сами там — на пресс-конференции — сожгли мосты”, — добавила Тоом.

Спекулируют, что Тоом осталась в Центристской партии, так как ей пообещали на следующих выборах в Европарламент первый номер. Эта спекуляция несостоятельна оттого, что в 2014 году на выборах в Европейский парламент Тоом в списках партии была на последнем месте, собрав 25 251 голос. Ей проиграл Сависаар — первый номер — с 18 516 голосами.

”Разговор о первом месте — бред”, — заявила Тоом. Она также добавила что, конечно, цинично о ней так говорить, но пойди она в списке Сависаара — на следующий выборах в Европарламент 2019 года ”железно сделала бы Таранда”. Политик также сказала, что то, что она останется в партии, ставит под вопрос ее будущее как европарламентария. ”Но я не того масштаба политик, чье будущее определяли бы места в списке”.

„Но знаете, это вообще не крайний абсурд, что я о себе слышала или читала”, — сказала Тоом.

Комментируя т. н. список Сависаара, Тоом признала, что не знает, с чем они выйдут. ”Но одна вещь видна: там — очень ясное и очень масштабное отсутствие идей”. Это видно хотя бы в их лозунге: осмеливаюсь сказать, осмеливаюсь сделать. 4 ноября прошлого года Яна Тоом дала пресс-конференцию, на которой сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост председателя партии. За спиной у нее на экране значилось: ”Пресс-конференция Яны Тоом. Осмеливаюсь сказать. Осмеливаюсь сделать”. ”Другими словами: даже свой лозунг люди из списка Сависаара-Ивановой выдумать не смогли”.