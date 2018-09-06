Жара прибавила нынче работы таллиннским патрулям скорой помощи

Из этого числа почти половина (47,9%) приходилась на срочные вызовы. В среднем патруль был на месте менее чем через пять минут. 69% пациентов — мужчины, в основном в скорой нуждались люди среднего возраста, каждый пятый пациент был доставлен в больницу, а вот 17% "пациентов" пришлось передавать полиции из-за нетрезвого состояния и 23% вообще не нуждались в медицинской помощи.

Основной диагноз — травмы: бытовые — 24, полученные в ДТП — 7, спортивные — 2, в результате насилия — 2, на производстве — 1. 76 вызовов были связаны с наркотическим и алкогольным опьянением.

Главный врач скорой Рауль Адлас связывает большой объем работы с жарой нынешнего лета и дает велопатрулям высокую оценку, ссылаясь на мнения самих пациентов.