06.09.2018, 22:10

Жара прибавила нынче работы таллиннским патрулям скорой помощи

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rus.delfi.ee
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Velokiirabi
Foto: Andres Putting

Велопатрули скорой помощи с 1 июня по 31 августа выезжали на 248 вызовов, что почти вдвое больше, чем год назад (133 вызова), сообщает Раэпресс.

Из этого числа почти половина (47,9%) приходилась на срочные вызовы. В среднем патруль был на месте менее чем через пять минут. 69% пациентов — мужчины, в основном в скорой нуждались люди среднего возраста, каждый пятый пациент был доставлен в больницу, а вот 17% "пациентов" пришлось передавать полиции из-за нетрезвого состояния и 23% вообще не нуждались в медицинской помощи.

Основной диагноз — травмы: бытовые — 24, полученные в ДТП — 7, спортивные — 2, в результате насилия — 2, на производстве — 1. 76 вызовов были связаны с наркотическим и алкогольным опьянением.

Главный врач скорой Рауль Адлас связывает большой объем работы с жарой нынешнего лета и дает велопатрулям высокую оценку, ссылаясь на мнения самих пациентов.

Tallinn Hockey weekend
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