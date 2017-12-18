Зеленые: полос на Рейди теэ будет меньше, а сама трасса пройдет не так близко от берега

По сообщению Партии зеленых, им удалось ”протащить” в мэрии изменения в проекте строительства Рейди теэ.

Было решено уменьшить количество полос, перенести трассу подальше от берега, часть полос переделать в полосы общественного транспорта и снизить предельную скорость до 40 км/ч, в результате чего увеличится пропускная способность и безопасность.

Когда будет объявлен новый тендер на строительство, пока неизвестно.

По сообщению Раэпресс, на улице Рейди планируется создание асфальтированной велосипедно-пешеходной дорожки шириной четыре метра. Но на участке длиной около в 800 метров, от Русалки до площади Пикксильма, по обе стороны будут проложены еще беговые дорожки шириной в один метр с самым современным покрытием.

Дорожки с покрытием "Плэйтоп", изготавливаемым из использованной автомобильной резины, существуют в самых популярных рекреационных зонах Эстонии — таких как Пярнуской прибрежный парк, Таллинская телебашня, спортплощадка на Каунасском бульваре в Тарту и так далее.