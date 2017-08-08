"Зеленые Эстонии" хотят провести в Таллинне пилотный проект программы зарплаты гражданина

Партия "Зеленые Эстонии" представила во вторник свою программу на местных выборах, которая предусматривает запуск в столице пилотного проекта зарплаты гражданина и переход государственных учреждений на возобновляемые источники энергии, сообщает rus.err.ee.

"Программа концентрируется в первую очередь на том, как сделать городскую среду обитания по возможности более удобной, уютной и безопасной. Ключевым вопросом является то, как сделать так, чтобы это было устойчивым", — сказала глава партии Зюлейха Измайлова.

По мнению представителей "зеленых" Таллинн должен полностью перейти на источники возобновляемой энергии. Программа предусматривает использование солнечных панелей в жилых и офисных зданиях города, передает ERR Uudised.

Также партия хочет, чтобы столица в прямом смысле слова стала более зеленой, чтобы из оной части города в другую можно было бы пройти по зеленым зонам.