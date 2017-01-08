На этой неделе погода выдалась несладкой — сильный мороз и метель заставили многих эстоноземельцев выбрать отдых дома вместо прогулок на свежем воздухе. Зато на грядущей неделе будет значительно теплее — но, увы, возможен мокрый снег с дождем.

Норвежские метеорологи обещают варьирующуюся температуру от двух градусов тепла до четырех градусов мороза.

Foto: ekraanitõmmis / yr.no

Согласно прогнозу Gismeteo, в начале недели Эстонию ждет мокрыq снег с дjждем, а к выходным уже выпадет нормальный снег.

Foto: ekraanitõmmis / gismeteo.ru

Читайте прогноз от эстонской метеорологической службы pogoda.ee:

Понедельник, 09.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах и местами на побережье до +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+3, на юго-востоке Эстонии до -2°C.

Вторник, 10.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег, на побережье возможен дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с, на островах и побережье к утру порывы 15 м/с. Температура воздуха -3..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с, на островах и побережье порывы 15-17, вечером до 20 м/с. Температура воздуха -3..+3, в течение дня понизится, к вечеру до -2..-7°C.

Среда, 11.01:

Ночью: Переменная облачность. Преимуществеттщ без осадков. Ветер юго-восточный 7-12, на островах и побережье 12-15, порывы 23 м/с. Температура воздуха -4..-10, на островах и побережье местами до -2°C.

Днем: Переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-восточный, южный 7-12, на островах и побережье 12-15, порывы 23 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Четверг, 12.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снегб мокрый снег, местами метель. Ветер юго-восточный 8-15 м/с, на побережье порывы 20 м/с. Температура воздуха -2..-10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег, местами метель, на островах и дождь. Ветер юго-восточный 8-15 м/с, на побережье порывы 20 м/с, в конце дня ветер изменит направление на юго-западное и начнет ослабевать. Температура воздуха -4..+1°C.