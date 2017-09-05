Здание Гимназии Густава Адольфа получило разрешение, но с замечаниями спасателей

В понедельник вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и директор школы Хендрик Агер празднично открыли новое здание Гимназии Густава Адольфа на улице Коцебу. Но занятия в нем начаться сразу не могли, так как у здания не было разрешения на эксплуатацию. Теперь Таллиннский департамент городского планирования разрешение выдал, но у строения все равно есть еще недочеты.

Разрешение на эксплуатацию состоит из 107 страниц и там, среди прочего, есть замечания Спасательного департамента, которые указывают на то, что в ходе строительных работ были допущены ошибки и часть необходимых согласований сделана не была.

Так, Спасательный департамент указал на необходимость уточнить проект спринклерной системы и предоставить новую документацию ведомству; предоставить экспертную оценку эвакуации с 4 этажа; отрегулировать противопожарные двери на пути маршрута эвакуации; предоставить акты о пожаростойкости окрашенных деревянных элементов в атриуме; предоставить акт о времени эксплуатации охранного освещения; предоставить акты проверки эффективности системы дымовых датчиков.

Департамент однако заверил Delfi, что в такого рода замечаниях нет ничего экстраординарного, но все равно владельцы здания должны устранить недостатки как можно скорее.

Учеба началась в здании во вторник, там учится 560 детей.