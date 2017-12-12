Зажжена первая свеча Хануки

Сегодня вечером мэр Таллинна Таави Аас, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот и руководители еврейской общины Эстонии Борис Окс и Алла Якобсон в присутствии большого числа участников церемонии зажгли первую свечу Хануки.

"Сегодня вечером, — сказал Таави Аас, — в домах и общинах евреев по всей планете начинается праздник света и радости. Мне очень приятно, что Таллинн тут не представляет исключения. Для меня большая честь участвовать по приглашению Еврейской общины и Еврейской религиозной общины Эстонии в зажжении первой свечи Хануки".

Ханука — праздник очищения или обновления. Согласно преданию, после изгнания язычников из Иерусалимского храма в 164 году до новой эры в результате восстания Маккавеев надо было зажечь светильник — священную Минору. Но для этого нужно было чистое масло. После долгих поисков был обнаружен сосуд с ним, однако масла в нем хватило бы только на один день.

Минору зажгли, но она горела восемь дней — ровно столько, сколько нужно было для получения нового чистого масла. Восемь дней длится и праздник Хануки, во время которого каждый день зажигается на одну свечу больше.