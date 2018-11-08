Заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера относительно незаконных выборов на Донбассе 11 ноября 2018 года

Минские соглашения предусматривают организацию местных выборов по законам Украины, в соответствии со стандартами ОБСЕ. Поэтому следует считать организацию и результаты объявленных ”выборов” юридически ничтожными.

Призываем Россию к исполнению Минских соглашений, прекращению враждебной деятельности и выводу вооруженных подразделений с Востока Украины. Россия обязан сделать все от нее зависящее, чтобы провозглашенные ”выборы” в находящих ся под ее контроле частях Украины не состоялись.

Эстония поддерживает усилия Франции и Германии по переговорам в нормандском формате, целью которых является продвижение воплощения Минских соглашений и поиск решения мирного завершения конфликта.

Выражаем свою незыблемую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.