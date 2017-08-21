Завтра в парке Лепистику в Мустамяэ начнутся работы

Завтра, 22 августа, в Мустамяэ начнутся работы по приведению парка Лепистику в порядок. В ходе них Таллиннский департамент окружающей среды приведет в должный вид дорожки, мостки и лавки.

Будет осуществлен ремонт парковых дорожек, по мере необходимости будут установлены бордюры.

”Чтобы придать парку Лепистику ухоженный вид, необходимо также поставить скамейки в одном стиле, урны, — отметил и. о. мэра города Таави Аас. — После проведения работ, парк будет выглядеть значительно лучше, в нем захочется чаще бывать”.

Кроме того, у мостиков в парке появятся армированные бетонные ограждения. Одной из самых серьезных работ станет ремонт труб и установка водосточного желоба.

”В связи с началом работ, вице-мэры Таллинна внесут свой вклад в очистку канав от мусора, — добавил Таави Аас. — Все желающие могут присоединиться, в этом случае желательно взять с собой рабочие перчатки и грабли”.

Члены горуправы приступят к очистке во вторник в 15:00, сбор состоится у кафе Sõprus в центре Magistral (пр. Сыпрусе, 195).

Работы в парке продлятся до 15 сентября.