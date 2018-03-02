ЗАВТРА В LP: От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга

"Он просто пришел и уговорил меня", — вспоминает бывшая спутница жизни Георгия-Рене Сигне Мадиссон в завтрашнем номере LP встречу с нынешним супругом президента 21 год назад.

Как Сигне раскрыла измену, что за этим последовало и как пары поменялись между собой, читайте уже завтра в LP!