02.03.2018, 17:13

ЗАВТРА В LP: От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга

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Ингрид Вейденберг
Ингрид Вейденберг
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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ЗАВТРА В LP: От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга
Foto: Presidendi Kantselei

Жизнь иногда преподносит неожиданности и сюрпризы: Керсти Кальюлайд нашла Георгия-Рене Максимовского, когда была замужем за Таави Тальвиком. 21 год назад состоялся обмен пар, которые до сих пор вместе.

"Он просто пришел и уговорил меня", — вспоминает бывшая спутница жизни Георгия-Рене Сигне Мадиссон в завтрашнем номере LP встречу с нынешним супругом президента 21 год назад.

Как Сигне раскрыла измену, что за этим последовало и как пары поменялись между собой, читайте уже завтра в LP!

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