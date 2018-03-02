ЗАВТРА В LP: От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга

Жизнь иногда преподносит неожиданности и сюрпризы: Керсти Кальюлайд нашла Георгия-Рене Максимовского, когда была замужем за Таави Тальвиком. 21 год назад состоялся обмен пар, которые до сих пор вместе.
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Жизнь иногда преподносит неожиданности и сюрпризы: Керсти Кальюлайд нашла Георгия-Рене Максимовского, когда была замужем за Таави Тальвиком. 21 год назад состоялся обмен пар, которые до сих пор вместе.
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