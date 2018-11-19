19.11.2018, 15:39

Завтра открывается реконструированная улица Вана-Пирита


rus.delfi.ee
EST
Завтра открывается реконструированная улица Вана-Пирита
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Открытие реконструированной улицы Вана-Пирита пройдет завтра, 20 ноября, в 12.00 на парковке около Морских ворот Певческого поля. Во время открытия будет также проведен осмотр уборочной техники столицы.


”Это хорошая новость для жителей Кесклинна и всех остальных таллиннцев, а особенно для тех, кто планирует посетить Маарьямяэ или певческий праздник следующим летом, так как километровый участок улицы Вана-Пирита приведен в порядок — построен трехметровый тротуар для пешеходов и велодорожка такой же ширины. Кроме этого, для посетителей Исторического музея построена парковка с 39 местами и остановка общественного транспорта”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе реконструкции Вана-Пирита был отремонтирован участок от Певческого поля до Исторического музея. Была создана проезжая часть шириной 3,5 метра с односторонним движением и съезды с улицы Пирита шириной 6-7-метров. Кроме этого, реконструировано уличное освещение. Создано специальное освещение на пешеходных переходах и установлены камни Брайля для слабовидящих.

Проект реконструкции улицы создала фирма K-Projekt AS, проект парковки — Keskkonnaprojekt . Стоимость работ составила 2,8 миллиона евро. Их осуществила фирма Tallinna Teede AS.

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