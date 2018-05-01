01.05.2018, 19:50

Завтра начнутся крупные военные учения ”Ёж-2018”

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rus.delfi.ee
EST 23
Завтра начнутся крупные военные учения ”Ёж-2018”
Foto: Tiit Blaat

Завтра начинаются учения Siil 2018 (”Ёж-2018”), в ходе которых более чем 15 000 военных, членов Кайтселийт и Найскодукайтсе, полицейских, спасателей и военных из союзных и партнёрских стран будут отрабатывать действия в условиях тотальной обороны. Учения ”Ёж-2018” проходят под девизом ”Каждая иголка на счету” и продлятся до 14 мая, сообщается в пресс-релизе.

”Военные учения ”Ёж-2018” — это в первую очередь учения по территориальной обороне, главную роль в которых играет Кайтселийт. В то же время нам нельзя забывать о совместном сотрудничестве государства и его жителей по обеспечению безопасности. В этом у каждого есть своя роль. В сегодняшнем мире к сфере безопасности вдобавок к организациям, обеспечивающим оборону государства, относятся также органы внутренней безопасности, частный и государственный сектор”, — сказал командующий Cилами обороны генерал Рихо Террас, по словам которого успех учений ”Ёж-2018” зависит от вклада каждого участника. ”Также я очень благодарен всем землевладельцам и предпринимателям, поддерживающим проведение учений. Без них проведение таких учений в масштабах Эстонии было бы невозможно”, — добавил Террас.

Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения военных действий, так и в условиях гибридной войны. В этом году учения охватывают всю территорию Эстонии и в конечном этапе сосредоточатся на Юго-Восточной части Эстонии и северной части Латвии.

”Учения ”Ёж-2018” должны дать очень чёткий сигнал всему нашему обществу, союзникам и недругам, что мы способны на всеобщую защиту нашего государства и всех наших людей в любых условиях”, — сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли, по словам которого на учения ожидаются все члены Кайтселийта, чтобы вместе с военными, полицейскими и союзниками показать, что ”на счету каждая иголка”.

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Учения пройдут в три этапа: со 2 по 4 мая принимающие участие в учениях подразделения должны достичь боевой готовности, с 4 по 7 мая подразделения будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая будут происходить учебные бои. Учения в основном ориентированы на сухопутные войска, но важную роль играют также военно-морские и военно-воздушные силы. Вдобавок к 19 странам-союзникам в учениях принимают участие пять представителей структурных единиц НАТО.

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