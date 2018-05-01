Завтра начнутся крупные военные учения ”Ёж-2018”

Главной задачей учений является отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения военных действий, так и в условиях гибридной войны. В этом году учения охватывают всю территорию Эстонии и в конечном этапе сосредоточатся на Юго-Восточной части Эстонии и северной части Латвии.

”Учения ”Ёж-2018” должны дать очень чёткий сигнал всему нашему обществу, союзникам и недругам, что мы способны на всеобщую защиту нашего государства и всех наших людей в любых условиях”, — сказал командующий Кайтселийтом генерал-майор Меэлис Кийли, по словам которого на учения ожидаются все члены Кайтселийта, чтобы вместе с военными, полицейскими и союзниками показать, что ”на счету каждая иголка”.

Учения пройдут в три этапа: со 2 по 4 мая принимающие участие в учениях подразделения должны достичь боевой готовности, с 4 по 7 мая подразделения будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая будут происходить учебные бои. Учения в основном ориентированы на сухопутные войска, но важную роль играют также военно-морские и военно-воздушные силы. Вдобавок к 19 странам-союзникам в учениях принимают участие пять представителей структурных единиц НАТО.