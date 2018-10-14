14.10.2018, 11:05

Завтра начинается реконструкция подъездной дороги на улице Весивярава


rus.delfi.ee
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Vesivärava tänav
Vesivärava tänavFoto: Vallo Kruuser

Завтра, 15 октября, в Таллиннском районе Кесклинн начинаются работы по реконструкции подъездной дороги по адресу Весивярава 30-36, сказано в пресс-релизе.

”Реконструкция данного участка дороги является логичным продолжением капитального ремонта улицы Весивярава, который был сделан в прошлом году. Надеемся, что в результате ремонта район улицы Весивярава станет еще более приятной и дружелюбной для велосипедистов городской средой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе работ будет построена заасфальтированная проезжая часть шириной 4,5 м с бордюрами. Около дома по адресу Весивярава, 36 будет построена парковка, ливневая канализация и приведены в порядок трубы питьевых и сточных вод, а также газопроводные трассы.

Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществляет фирма Tallinna Teede AS. Стоимость работ составит 113 000 евро. Работы будут завершены в течение этого года.

Tallinn Hockey weekend
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