Завтра начинается реконструкция подъездной дороги на улице Весивярава
Завтра, 15 октября, в Таллиннском районе Кесклинн начинаются работы по реконструкции подъездной дороги по адресу Весивярава 30-36, сказано в пресс-релизе.
Завтра, 15 октября, в Таллиннском районе Кесклинн начинаются работы по реконструкции подъездной дороги по адресу Весивярава 30-36, сказано в пресс-релизе.
”Реконструкция данного участка дороги является логичным продолжением капитального ремонта улицы Весивярава, который был сделан в прошлом году. Надеемся, что в результате ремонта район улицы Весивярава станет еще более приятной и дружелюбной для велосипедистов городской средой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В ходе работ будет построена заасфальтированная проезжая часть шириной 4,5 м с бордюрами. Около дома по адресу Весивярава, 36 будет построена парковка, ливневая канализация и приведены в порядок трубы питьевых и сточных вод, а также газопроводные трассы.
Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента осуществляет фирма Tallinna Teede AS. Стоимость работ составит 113 000 евро. Работы будут завершены в течение этого года.
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