01.05.2018, 20:51

Завтра начинается регистрация в Дружину школьников


rus.delfi.ee
EST 2
Toosikannu puhkekeskuses avati Eesti õpilasmalevate kokkutulek
Pilt on illustratiivne.FOTO: Raepress

2 мая в 15 часов на сайте www.malev.ee начнется регистрация в отряды Дружины школьников. Для трудолюбивых и активных учащихся Таллинна в возрасте от 13 до 19 лет откроется выбор из более чем 50 отрядов по всей Эстонии. Всего будет предложено около 1000 мест в дружине, сообщает Раэпресс.

Договоры о работе отрядов заключены примерно с 30 предпринимателями, а также Гослесцентром и всеми районными управами Таллинна. Так, владеющая бензозаправками фирма Circle K Eesti AS готова нанять более 100 дружинников. Их ждут также сети супермаркетов, торфяные предприятия, туристические фирмы, крупные хутора и т.д.

Дружинники имеют возможность получить познания и в области государственной обороны, испытать себя в лесных лагерях.

Со списком отрядов и деталями можно ознакомиться на сайте дружины www.malev.ee.

Следует напомнить, что регистрация ведется по принципу: "кто смел, тот и съел", т.е. кто раньше зарегистрируется. Поэтому стоит заранее выбрать подходящий отряд и запасные варианты. Нужно быть готовым и к заполнению мотивационного вопросника.

Если сразу место получить не удастся, остается возможность, что где-то место освободится. В таком случае руководство дружины свяжется с кандидатом.

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