Завтра на уборку таллинских улиц выйдет "коммунист"!

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, оттепель конца недели надо максимально использовать для вывоза снега. Кландорф, пояснил, что "коммунист" — это снегопогрузчик еще советских времен, хорошо знакомый таллинцам постарше.

"Когда вдоль улицы нет припаркованных автомобилей, погрузчик с "загребущими" лапами — неоценимый помощник", — подчеркнул он.

Кландорф обратился также к владельцам автомобилей с настоятельной просьбой, соблюдать требования временных знаков, регулирующих стоянку транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега.

В 10.45 эти работы начнутся в Пыхья-Таллинне. Намечается очистить от обледеневших наростов улицы Хярьяпеа, Роо, Ванику и Аарде. С 10 часов утра развернутся работы в Нымме: в районе улицы Валдеку, между центром Нымме и кладбищем Рахумяэ.