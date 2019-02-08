Завтра на уборку таллинских улиц выйдет "коммунист"!

Завтра к 9 часам утра на улицу Лийвалайа будет доставлен снегопогрузчик "коммунист". С помощью трактора и рабочих будут удалены снежные валы по обе стороны улицы, сообщает Raepress.
Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, оттепель конца недели надо максимально использовать для вывоза снега. Кландорф, пояснил, что "коммунист" — это снегопогрузчик еще советских времен, хорошо знакомый таллинцам постарше.
"Когда вдоль улицы нет припаркованных автомобилей, погрузчик с "загребущими" лапами — неоценимый помощник", — подчеркнул он.
Кландорф обратился также к владельцам автомобилей с настоятельной просьбой, соблюдать требования временных знаков, регулирующих стоянку транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега.
В 10.45 эти работы начнутся в Пыхья-Таллинне. Намечается очистить от обледеневших наростов улицы Хярьяпеа, Роо, Ванику и Аарде. С 10 часов утра развернутся работы в Нымме: в районе улицы Валдеку, между центром Нымме и кладбищем Рахумяэ.
В 11.30 уборка начнется на улице Нельги (на участве между улицами Валдеку и и Кагу), а также на ряде второстепенных улиц. В Ласнамяэ грейдер пройдет по улицам Выйдуйооксу, Лийкури, Силлузе, Сыстрамяэ, Сильде, Гаази, Руунаоя, Нуйа, Тапри, Визазе, пер. Суур-Сыямяэ, улицам Вяйке-Сыямяэ, Кеск-Сыямяэ, Вессе, Крийди, Кантси, Турбы и Арматуури.