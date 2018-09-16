ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки rus.delfi.ee EST

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В предстоящий понедельник, 17 сентября, министр обороны Юри Луйк ответит в Рийгикогу на запрос группы депутатов о том, действительно ли в парламенте и правительстве работают люди, которые могут быть агентами влияния России, сообщает rus.err.ee.