16.09.2018, 14:55

ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки

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Узнаем ли мы, кто из политиков "исполняет российский план действий"?!
rus.delfi.ee
EST 2
Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajatele
Foto: Ardi Hallismaa

В предстоящий понедельник, 17 сентября, министр обороны Юри Луйк ответит в Рийгикогу на запрос группы депутатов о том, действительно ли в парламенте и правительстве работают люди, которые могут быть агентами влияния России, сообщает rus.err.ee.

Поводом для подачи запроса стал опубликованный 24 июля газетой Eesti Päevaleht доклад генерального директора Департамента внешней разведки Микка Маррана, в котором том сообщил, что эстонцкая спецслужба выявила целую сеть политиков, журналистов, дипломатов и бизнесменов, являющихся агентами влияния России и исполняющих приказы Кремля.

Подробности в материале портала rus.err.ee.

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